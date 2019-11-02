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Гвардиола – о камбэке Манчестер Сити: Мы просто выполнили свою задачу

2 ноября 23:40 8 Читати українською
Гвардиола – о камбэке Манчестер Сити: Мы просто выполнили свою задачу
Хосеп Гвардиола / соцсети

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу над Саутгемптоном (2:1) в рамках 11-го тура АПЛ.

70’ Серхио Агуэро
87’ Кайл Уокер
 
Джеймс Ворд-Праус 14’
14’ Джеймс Ворд-Праус
70’ Серхио Агуэро
87’ Кайл Уокер

"Сложно атаковать, когда все 11 игроков соперника защищаются. Мы делали все, что могли, и в итоге интенсивность нашей игры дала результат. Мы сделали отличный камбэк. Все сыграли так, как мы и хотим играть.

Камбэк одноклубников Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Саутгемптон

У нас игроки высокого уровня, они очень быстрые. Попытаться обыграть Саутгемптон – наша задача, и мы ее выполнили. Дело не в том, что делал Саутгемптон или как он играл, дело – в нашей реакции на происходящее. Сегодня нам пришлось делать все.

Нам нужно и дальше действовать в таком же ритме, начиная от того, как быстро мы получаем мяч из сетки, до того, как мы бросаем мяч из аута и разыгрываем угловые", – поделился Гвардиола в комментарии BBC.

Напомним, Манчестер Сити совершил камбэк в матче с Астон Виллой (2:1). Добавим, что на стадионе присутствовал и травмированный Александр Зинченко, который безумно отпраздновал победный гол.

Челси переиграл Уотфорд, Ливерпуль вырвал победу над Астон Виллой, Ман Сити одолел Саутгемптон: 11-й тур АПЛ, суббота

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Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Саутгемптон Манчестер Сити Манчестер Сити Саутгемптон Саутгемптон
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