Гвардиола – о камбэке Манчестер Сити: Мы просто выполнили свою задачу

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу над Саутгемптоном (2:1) в рамках 11-го тура АПЛ.

"Сложно атаковать, когда все 11 игроков соперника защищаются. Мы делали все, что могли, и в итоге интенсивность нашей игры дала результат. Мы сделали отличный камбэк. Все сыграли так, как мы и хотим играть.

Камбэк одноклубников Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Саутгемптон

У нас игроки высокого уровня, они очень быстрые. Попытаться обыграть Саутгемптон – наша задача, и мы ее выполнили. Дело не в том, что делал Саутгемптон или как он играл, дело – в нашей реакции на происходящее. Сегодня нам пришлось делать все.

Нам нужно и дальше действовать в таком же ритме, начиная от того, как быстро мы получаем мяч из сетки, до того, как мы бросаем мяч из аута и разыгрываем угловые", – поделился Гвардиола в комментарии BBC.

Напомним, Манчестер Сити совершил камбэк в матче с Астон Виллой (2:1). Добавим, что на стадионе присутствовал и травмированный Александр Зинченко, который безумно отпраздновал победный гол.

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