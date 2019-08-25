Гвардиола – о главном конкуренте Зинченко: Он "пашет", как вол

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал процесс восстановления защитника Бенжамена Менди после травмы.

"Если Бенжамен будет здоровым, его ждет успех. У него особые умения. Люди из клиники в Барселоне говорят мне, что он "пашет", как вол.

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Надеюсь, он сможет придерживаться такого режима работы, потому что мало так работать один день или одну неделю – так надо работать всегда. Я доволен тем, что он хорошо восстанавливается после тренировок. У него нет болевых ощущений. Это хорошо", – цитирует Гвардиолу The Guardian.

К слову, Менди, который является главным конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника, в прошлом сезоне провел за Манчестер Сити всего 12 поединков, в которых сумел отдать 5 голевых передач.

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