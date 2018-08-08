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Гусин-младший покинул Полесье

15:37 120 Читати українською
Гусин-младший покинул Полесье
Андрей Гусин-младший / Фото ФК Полесье

Футбольный клуб Полесье, который представляет Вторую лигу Украины, объявил о прекращении сотрудничества с Андреем Гусиным-младшим.

Полесья на своем официальном сайте объявило, что защитник команды Андрей Гусин покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

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К слову, Гусин-младший присоединился к команде летом2017 года, а затем подписал контракт, который был рассчитан на сезон 2018/19.

Напомним, что ранее футболист выступал в составе Динамо-2 (Киев) и Буковины (Черновцы).

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Вторая лига Андрей Гусин-младший Андрей Гусин-младший Полесье Полесье
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