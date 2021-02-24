"Гармаш – классный парень вообще. Честный, открытый. И такой футболист, который не любит проигрывать. Да, его переклинивает. Ну а что делать? У него такой характер. Если он решил, то с прямой уже не сойдет. Он уверен, что он делает правильно. И это очень хорошая черта.

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Был ли момент, когда хотелось прибить Дениса? Когда играли с Партизаном, проигрывая после первого тайма 0:2, он в раздевалке не хотел слушать и слышать. Хотя игра давалась, моменты. В плане структуры игры и организации мы ничего не меняли.

Говорю: "Денис, все нормально". И он начал... Тогда Олег Гусев взял его и отвел в душевую. Не знаю, о чем они говорили, но на второй тайм Гармаш вышел совсем другой. Вот тогда хотелось его при всей команде... Но я видел, что не было смысла устраивать скандал, потому что Денис был очень заведенный", – сказал Хацкевич в интервью SportArenaTV.

Напомним, Александр Хацкевич возглавлял Динамо с 2017-го по 2019-й годы и завоевал с киевлянами два Суперкубка Украины

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