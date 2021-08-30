"Мне звонили и предлагали войти в тренерский штаб сборной Украины. Один из тех, кто приглашал – Александр Шовковский. Имена других людей я не могу назвать по личным причинам. С Александром Петраковым я не говорил на эту тему.

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В частности, Шовковский сказал мне, что он входит в новый тренерский штаб и. о. тренера сборной Украины Александра Петракова и спрашивал, готов ли я присоединиться. Я ответил: "Если это нужно стране, сборной, если меня отпустит Мирча Луческу, то я согласен". После нашего разговора с Шовковским с Мистером или с руководством Динамо эту тему мы не обсуждали, но предложение действительно было и я ответил, что готов работать на благо страны, если это потребуется.

При этом, я уточнил, что имею действующий контракт с Динамо, есть руководство, главный тренер команды – если они отпустят, то я с удовольствием войду в тренерский штаб сборной Украины", – сказал Гусев в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, накануне УАФ представила тренерский штаб Александра Петракова, в который вошли: Андрей Анненков, Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой.

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