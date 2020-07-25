Гусев войдет в тренерский штаб Луческу, – СМИ

Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины Олег Гусев, который сейчас работает ассистентом главного тренера "бело-синих" U-21, может стать помощником Мирчи Луческу.

Как известно, новоназначенный тренер Динамо Мирча Луческу после заключения контракта с "бело-синими" отбыл на родину, чтобы подготовиться к переезду в Киев.

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На 30 июля запланирована специальная пресс-конференция, на которой Игорь Суркис представит румынского наставника в качестве главного тренера команды. Тогда же Мирча Луческу объявит, кто войдет в его тренерский штаб.

По информации издания Meta Ratings, кроме Александра Спиридона, с которым Луческу работал в Шахтере и Зените, помощниками румына станут два специалиста, работающие в динамовской структуре. Речь идет о тренере вратарей Михаиле Михайлове, который был в тренерском штабе Алексея Михайличенко и Олеге Гусеве, который является ассистентом главного тренера в молодежной команде Динамо.

Напомним, контракт между Луческу и киевским Динамо заключен на два года с опцией пролонгации еще на год.

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