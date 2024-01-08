В новой семье одного из тренеров Динамо Олега Гусева пополнение – жена подарила ему сына.

Весной 2023 стало известно, что двухлетний период холостячества для Олега Гусева завершился. Он вступил в брак с блондинкой Валерией.

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Почти через год у пары родился ребенок. Радостное известие сообщил сам отец на своей странице в Instagram. Судя по надписи на воздушном шарике, у Гусева родился мальчик.

К слову, Валерия – это уже третья жена нынешнего помощника главного тренера Динамо. Ранее Олег Гусев был женат на Олесе, после чего 8 лет прожил в браке с Марией. С первой женой у него есть сын Алексей (играет за молодежку Динамо). От второго брака у него есть дочь Александра.