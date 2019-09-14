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Гусев стал на защиту Михайличенко

10:58 63 Читати українською
Гусев стал на защиту Михайличенко
Олег Гусев / ФК Динамо Киев

Ассистент главного тренера Динамо U-21 Олег Гусев призвал болельщиков быть более терпеливыми.

"Во время матчей сборной в Динамо тренировались восемь человек, это не очень хорошо. Игрокам нужно больше времени проводить вместе, работать всей командой. Сейчас эта задача стоит перед футболистами. В сложившейся ситуации нужно быть более сконцентрированными на выступлениях Динамо.

"Надо настроиться на волну Динамо", – Михайличенко рассказал о ближайших задачах команды

Почему не удавалось выиграть в последних матчах? Все дело в психологии. Не разделяю критики экспертов. Нужно дать время Алексею Михайличенко и всему тренерскому штабу. Сейчас важно обыграть Десну, почувствовать вкус победы. Тогда и уверенность в силах вернется. Уверен, что у Динамо все будет хорошо.

Лига Европы? Должны выходить с первого места. Соперники проходные. Можно спокойно их побеждать. У Динамо очень высокие шансы на выход в следующий этап турнира", – цитирует Гусева официальный сайт Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Олег Гусев Олег Гусев
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