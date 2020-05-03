Гусев спрогнозировал свой прощальный матч за Динамо

Экс-полузащитник "бело-синих" Олег Гусев поделился мыслями о возможности проведения последнего матча в футболке киевского клуба.

"Когда будет мой прощальный матч – вопрос не ко мне, я не знаю. Последний мой матч на стадионе Динамо уже был. А собрать всех друзей, или как там это делается... На моей памяти только у Блохина был прощальный матч в Динамо. Где он, а где я.

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Я не "парюсь" по этому поводу. Вообще, все нормально. У меня же был последний домашний матч, болельщики провели, сделал круг почета. В подтрибунном помещении потом даже всплакнул", – сказал Гусев в программе Вацко Live.

Напомним, Гусев выступал за Динамо с 2003 по 2016 годы. Впоследствии, после полугодовой паузы, подписал соглашение с киевлянами еще на один сезон. Последний матч за "бело-синих" Олег провел 19 мая 2018 года против донецкого Шахтера, в котором Динамо победило со счетом 2: 1. Олег вышел на поле на 75-й минуте, заменив Николая Шапаренко.

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