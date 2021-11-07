Бывший футболист, а ныне тренер Динамо Олег Гусев официально стал холостяком, сообщает ТСН.

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В пятницу, 5 ноября, Печерский районный суд г. Киева рассмотрел дело без присутствия участников процесса. Решение должно появиться в Едином государственном реестре через несколько дней. О разрыве отношений уже экс-супруга Гусева Мария намекала еще в начале сентября на своей странице в Instagram.

"Все бесконечное конец свой находит... В моей жизни завершился один этап, за который я очень благодарна. Это все, что хотелось бы сказать", – написала она, добавив к тексту эмодзи с разбитым сердцем.

Напомним, Мария и Олег поженились в мае 2013 года. У них осталась дочь Александра. До этого Олег уже был женат – от первого брака у него есть сын.

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