Гусев развелся с женой – легенда Динамо во второй раз стал холостяком
Еще один звездный брак завершился фиаско.
Бывший футболист, а ныне тренер Динамо Олег Гусев официально стал холостяком, сообщает ТСН.
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В пятницу, 5 ноября, Печерский районный суд г. Киева рассмотрел дело без присутствия участников процесса. Решение должно появиться в Едином государственном реестре через несколько дней. О разрыве отношений уже экс-супруга Гусева Мария намекала еще в начале сентября на своей странице в Instagram.
"Все бесконечное конец свой находит... В моей жизни завершился один этап, за который я очень благодарна. Это все, что хотелось бы сказать", – написала она, добавив к тексту эмодзи с разбитым сердцем.
Напомним, Мария и Олег поженились в мае 2013 года. У них осталась дочь Александра. До этого Олег уже был женат – от первого брака у него есть сын.
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