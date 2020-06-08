Гусев рассказал о рекордных премиальных в сборной Украины – команду тренировал Маркевич

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Гусев вспомнил интересные детали начала подготовки национальной команды к домашнему Евро-2012.

"В самом начале подготовки к домашнему Евро-2012 сборную Украины, пожалуй, впервые возглавил наставник, который не имел отношения к Динамо. Собрал нас Мирон Маркевич в Харькове. Такого раньше никогда не было, но дискомфорта мы не испытывали. Условия на базе Металлиста были прекрасные. Там и начался наш путь на Евро-2012.

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На первый сбор Маркевича я, кстати, мог и не приехать. Почти полгода пропустил из-за травмы. Зимой мне сделали в Бельгии артроскопию колена, но потом выяснилось, что операция прошла неудачно. Пришлось переделывать через две недели. Поэтому весной практически не играл.

В последнем туре чемпионата Украины провел 45 минут в матче с запорожским Металлургом, но вызов в сборную Украины все-таки получил. У нас были запланированы три спарринга: с Литвой – в Харькове, с Румынией – во Львове, с Норвегией – в Осло. Во всех трех поединках выходил в основном составе, и все эти матчи мы выиграли. Конечно, у нас изменился тренировочный процесс, тестов, как за Олега Блохина, уже точно не было, другой стала и тактика.

Обстановка была спокойная и благоприятная, было заметно, что Мирон Богданович присматривается к команде. Тогда в сборной был создан некий специальный фонд, и у нас были рекордные премиальные в спаррингах за все время моего выступления в национальной команде. Но до первых матчей футболисты о них не знали, поэтому играли точно не за деньги", – цитирует Гусева Команда 1.

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