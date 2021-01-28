"Обучение началось в январе. На начальном этапе работали в микрогруппах. Нам дали задание в группах – составить тренировочный план команды. Мы его должны сдать куратору группы. А с 1-го по 6-е февраля будут первая сессия, которая состоится в Турции. Пока все как в школе. Но первый класс – это всегда легко, дальше будет сложнее.

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Решение я принял давно. Вы же понимаете, чтобы получить лицензию PRO, нужно сначала пройти еще три категории – C, B, A. Раз уж я дошел до категории А, почему я должен останавливаться... Я не привык сворачивать на полпути.

Надеюсь, что те знания, которые я получу, проходя обучение, помогут в моей нынешней работе.Поддержал ли Луческу мое решение? Конечно! А сессия будет проходить там же, где и сбор нашей команды, и даты совпали. Даже отели расположены рядом. Поэтому все буду успевать", – рассказал Гусев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, экс-игрок киевлян входит в тренерский штаб Мирчи Луческу. Кроме Гусева, обучение на лицензию Pro начали тренеры Динамо U-19 Игорь Костюк и Олег Венглинский.

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