"Если бы мне раньше сказали, что я буду в тренерском штабе Динамо, то я бы поверил, ведь было стремление туда попасть. Что касается того, что Мистер придет и будет моим наставником, то еще два года назад это казалось чем-то фантастическим.

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Дерби с Шахтером отошло на второй план. Луческу стал моим начальником. С первого дня, когда он пришел, сказал: "Забыли все, что было. Мы сейчас строим новую команду и надо всем сконцентрироваться на результатах здесь и сейчас". Как показал первый год, у нас это вышло. Спасибо ему, что он принял такое сложное решение, и команда, я считаю, вышла на новый уровень", – сказал Гусев в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, легендарный полузащитник Динамо вошел в тренерский штаб Луческу сразу после прибытия румынского специалиста в Киев в июле 2020 года.

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