Гусев признался, что помешало сборной Украины выйти на чемпионат мира после феерической победы над Францией

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины вспомнил противостояние с Францией в плей-офф к чемпионату мира-2014.

"У французов, конечно, тогда еще только создавалась та команда, которая потом, в 2018-м, станет чемпионом мира, но встречи с ними можно было и избежать. Впрочем, у нашей команды в то время был хороший настрой. Мы были уверены в себе, и дома обыграли "трехцветных" со счетом 2:0. Пожалуй, это был один из лучших поединков в истории сборной Украины.

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Но нас, считаю, подвела вся та эйфория, которая царила после победы. Все, в том числе и футболисты, раньше времени поверили в успех. Приехали в Париж — а там… Я сидел на скамейке запасных, и мне сложно передать словами, как хозяева начали этот матч на переполненном стадионе. С первых минут они так побежали, что сверкали только пятки! Когда выходил на замену, было уже 0:2, и мы играли вдесятером. Но надежда умирала последней.

Думал, может, проведем какую-то контратаку, заработаем какой-то стандарт. Не вышло. Я, конечно, тогда не задумывался о том, что это был мой последний шанс поехать еще на один чемпионат мира, но получилось именно так", – рассказал Гусев Команда №1.

Напомним, после домашней победы 2:0 подопечные Михаила Фоменко во Франции уступили 0:3 и не поехали в Бразилию на чемпионат мира-2014.

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