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Гусев признался, что перед стартом отбора на ЧМ-2006 атмосфера в сборной Украины не внушала оптимизма

14:38 22 Читати українською
Гусев признался, что перед стартом отбора на ЧМ-2006 атмосфера в сборной Украины не внушала оптимизма
Олег Гусев (слева) / фото с открытых источников

Бывший полузащитник в истории сборной Украины Олег Гусев вспомнил начало триумфального отбора на ЧМ-2006

"В июне 2004 года в Париже отмечали 100-летие французского футбола и провожали сборную на чемпионат Европы. Французы там выступили не совсем удачно, уступили в четвертьфинале грекам, но это было потом. Нас они обыграли, хотя мы выглядели и неплохо. Пропустили гол от Зинедина Зидана на 89-й минуте и уступили со счетом 0:1.

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Зато с Англией, в августе, вообще было без шансов – 0:3. Меня даже футболка, выменянная у Эшли Коула, тогда не сильно порадовала. До старта отборочного турнира на ЧМ-2006 мы подходили без единой победы в шести спаррингах и с двумя забитыми мячами.

Обстановка была напряженная – оптимизма она не внушала. У нас еще и в Динамо далеко не все получалось. Проиграли Шахтеру в чемпионате, а затем – Трабзонспору в квалификации Лиге чемпионов. Мы успели исправить ситуацию и у нас получилась довольно яркая осень. Но тогда, в середине августа, мысли были другие", – цитирует Гусева Команда 1.

Напомним, в отборе на ЧМ-2006 команда Олега Блохина выиграла свою группу и квалифицировалась в финальный раунд турнира. На мундиале Украина смогла добраться до чверьфинала, где уступила будущим победителям – сборной Италии.

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