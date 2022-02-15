"Трудно ли команде настраиваться на матч сразу после перелета? Такое уже не впервые. На втором сборе мы тоже играли сразу с Лудогорцем и победили, как и сейчас. Я думаю, лучше для футболистов играть, чем тренироваться. Поэтому они с удовольствием выполнили то, что от них требовалось, и заслуженно победили.

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Мы с первого дня работали над тактикой. Сначала были физические нагрузки, а затем работа с мячом и через игры набирали форму. В Испании у нас было меньше матчей, но все равно была и тактическая и техническая подготовка. И сейчас тоже. Просто увеличивается игровое время, которое футболисты проводят на поле – теперь они играют не по одному тайму, а по 60-70 минут или весь матч.

Мы пока не наигрываем основной состав. Сейчас используем разные сочетания футболистов, а уже ближе к началу чемпионата будем определяться с основой.

После того как мы стали чемпионами, второе место для нас – не то, на которое мы надеялись. Но вся борьба еще впереди. Мы настраиваемся на нее, а ребята с энергией готовятся, чтобы во втором круге исправить ситуацию", – сказал Гусев в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от Шахтера на два очка.

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