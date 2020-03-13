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Гусев обратился к депутату "Слуги народа" из-за долга Ващука

17:26 59 Читати українською
Гусев обратился к депутату "Слуги народа" из-за долга Ващука
Олег Гусев / ФК Динамо

Бывший полузащитник киевского Динамо Олег Гусев продолжает пытаться получить деньги, которые, по его словам, должен ему другой экс-динамовец Владислав Ващук.

Гусев обратился к члену партии "Слуга народа" Александру Дубинскому, информирует телеграм-канал Динамо Киев Inside. 2 марта народный депутат подал запрос в Генпрокуратуру Украны.

Гусев подтвердил, что Ващук должен ему 50 тысяч долларов

В запросе указано, что Ващук путем обмана и злоупотребления доверием завладел суммой в 50 тысяч долларов США, принадлежащих Гусеву. Также в документе указано, что Гусев отмечает бездействие следственных органов по данному вопросу и затягивание досудебного процесса.

Напомним, в 2018 году Гусев в одном из интервью рассказал, что в 2008 году Ващук занял у него 60 тысяч долларов, а вернул только 10 тысяч. По словам Гусева, Ващук не оспаривал факт задолженности, но наотрез отказывался писать расписку.

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