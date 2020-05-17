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Гусев назвал своего любимого спортсмена вне футбола и пытается ему подражать

17:13 38 Читати українською
Гусев назвал своего любимого спортсмена вне футбола и пытается ему подражать
Олег Гусев / Фото УАФ

Легенда Динамо и сборной Украины Олег Гусев признался, что футбол – не является единственным видом спорта в его жизни.

"Симпатизирую профессиональным теннисистам. Больше всего мне импонирует Роджер Федерер, стараюсь регулярно следить за его матчами и достижениями.

Гусев – о премиальных за чемпионат мира 2006 года: Там хватало, все деньги потратить было сложно

Кроме футбола сам играю только в большой теннис, именно к этой игре больше всего лежит душа во время отпуска или выходных", – цитирует Гусева официальный сайт киевлян.

Напомним, Олег провел в киевском клубе почти всю карьеру, Гусев защищал цвета "бело-синих" в 2003-2018 годах.

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