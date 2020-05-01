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Гусев назвал оригинальную причину, почему не перешел бы в Шахтер

08:00 19 Читати українською
Гусев назвал оригинальную причину, почему не перешел бы в Шахтер
Олег Гусев / Фото ФК Динамо

Легенда Динамо Олег Гусев признался, что не смог бы изменить киевскому клубу.

"Согласился ли бы на предложение от Шахтера? Нет. Думаю, никто такого предложения б и не сделал.

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Я не подхожу под стиль Шахтера", – сказал Гусев в программе Вацко Live.

Напомним, Олег провел в киевском клубе почти всю карьеру, Гусев защищал цвета "бело-синих" в 2003-2018 годах. Сейчас бывший хавбек работает тренером в молодежке Динамо.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Олег Гусев Олег Гусев
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