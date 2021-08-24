Украинский специалист Олег Гусев получил приглашение от Александра Петракова войти в тренерский штаб сборной Украины, сообщает 1927.kiev.ua.

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Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" хочет видеть Олега среди своих помощников, поскольку основной костяк футболистов национальной команды – динамовский и Гусев является авторитетной футбольной фигурой. Однако, как отмечает источник, руководство "бело-синих" пока не желает отпускать своего коуча в национальную команду, мотивируя свое решение большим количеством работы в самом Динамо.

К слову, Петраков ранее заявлял, что в его тренерском штабе осталось еще одно вакантное место.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Гусев перешел на тренерскую работу, став ассистентом Юрия Мороза в молодежной команде Динамо. В июле 2020 года стал ассистентом Мирчи Луческу в главной команде киевлян.

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