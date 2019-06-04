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Гусев: Кого сейчас поставить тренером Динамо? Нет гарантии, что иностранец даст результат

08:27 90 Читати українською
Гусев: Кого сейчас поставить тренером Динамо? Нет гарантии, что иностранец даст результат
Олег Гусев / ФК Динамо

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Олег Гусев прокомментировал ситуацию с назначением главного тренера "бело-синих". Сам экс-динамовец сейчас работает в тренерском штабе молодежной команды.

Напомним, будущее Александра Хацкевича в Динамо сих пор неизвестно. Контракт белорусского тренера подошел к концу, а стороны пока не договорились о продолжении сотрудничества.

"Я вообще перестану смотреть матчи сборной Украины", – Гусев резко высказался насчет натурализации Мораеса

"Кого сейчас поставить тренером? Хацкевич – динамовское сердце, Ребров – динамовское сердце. Почему никто не говорит, что Ребров с динамовским сердцем дважды чемпионат выиграл? Вспоминают о динамовском сердце, когда какие-то неудачи. Тот же Демьяненко чемпионат выигрывал Кубок выигрывал. Да, в еврокубках не получалось.

А где гарантия, что иностранец даст результат? Это президент решает, он заказывает музыку.

Возможно, когда-то возглавлю Динамо. Сначала все надо делать постепенно, пока хочу набраться опыта", – рассказал Гусев в эфире Вацко Light.

"После столкновения с Бойко могу заниматься боксом – удар держу неплохо". Правила жизни Олега Гусева

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Теги
Сергей Ребров Сергей Ребров Олег Гусев Олег Гусев Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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