Гусев: Когда ребятам в Динамо говорю, что у меня 98 матчей за сборную Украины, они не понимают

Бывший хавбек Динамо и сборной Украины Олег Гусев признался, что недоволен решением Михаила Фоменко, который не дал ему провести 100 матчей в составе национальной команды.

"Тренер (Михаил Фоменко – прим. "Футбол 24") вызвал меня и сказал: "Мы вот с коллегами посовещались и выбрали 23 человека. Ты вот туда не попадаешь". Был ли уверен, что поеду? Нет. С этим тренером я никогда ни в чем уверен не был. Как я с ним? Нормально. Я подчиненный.

Я когда ребятам из других стран в Динамо рассказываю, что у меня 98 матчей за сборную, они не понимают. Говорят: "Как? У нас если у человека 98 поединков, его на одной ноге выпустят и дадут, чтобы его поздравили". А я говорю, что в нашей стране по-другому.

Гусев подал в суд на Ващука из-за долга в 60 тысяч долларов

До Евро мы в марте играли товарищеский матч с Уэльсом в Киеве. У меня было 98. И они сделали одну замену, а разрешено было семь. Когда у них спросили, ответ: "Еще будет время".

Ладно, если ты считаешь, что Гусев уже не готов к сборной. Но ты же смотришь: 13 лет в сборной, 98 матчей. Вызови и скажи: "Вот мы сейчас дадим сыграть, 5 минут с румынами, но на Евро ты не едешь, есть более сильные футболисты".

Успокоило ли бы это меня? Это было бы по-человечески. Очень ли меня это обидело? Ну да. Тяжело переживал это", – рассказал Гусев в эфире Youtube-канала Зе Интервьюер.

Напомним, 35-летний Олег Гусев последний матч за сборную Украины провел в 2016 году. Сейчас экс-хавбек входит в тренерский штаб молодежной команды Динамо.

"Поражение от Франции? Учтите, кто тогда был президентом УЕФА". Как живет Михаил Фоменко после провала на Евро-2016