Гусев – о приходе Шевченко в сборную Украины перед Евро-2016: Не было впечатления, что это будущий главный тренер

Знаменитый экс-хавбек Динамо и сборной Украины вспомнил первые месяцы Андрея Шевченко в статусе тренера "сине-желтых", а также непопадание в заявку на Евро-2016.

Напомним, Михаил Фоменко в последний момент решил не брать Гусева на чемпионат Европы-2016. Полузащитник провел за национальную команду 98 матчей.

"Где-то проскакивали мысли о том, что могу не попасть в заявку на форум, но на подготовительный сбор попал. Однако провожали на Евро в Киеве одних, а в первом спарринге с Румынией играли немножко другие. Команда выиграла, и вот тогда стало понятно, что, возможно, пора паковать чемоданы. На следующий день я и поехал домой.

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Нужно отдать должное Михаилу Фоменко за то, что он сам меня вызвал и все сказал. Знаю тренеров, которые передают такое через помощников. Говорят, что это непросто – объявлять футболисту, что он тебе не нужен. Я тогда ничего не спрашивал. Собрал вещи и улетел. Чемпионат Европы, конечно, смотрел, причем почти все матчи. Раньше как-то не получалось – то сами играли, то сборы были. А тут – отпуск.

Сборная, конечно, разочаровала, но почему так произошло, я не знаю. Не был в команде, поэтому не стану судить. Не думаю, что тогда на игру мог как-то повлиять Андрей Шевченко, который появился в штабе в начале 2016-го. С нами, старожилами, он более плотно общался, а другими вел себя, как обычный ассистент. Не было впечатления, что это будущий главный тренер", – рассказал знаменитый экс-полузащитник Команда №1.

К слову, сейчас 37-летний Гусев входит в тренерский штаб Юрия Мороза в Динамо U-21.

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