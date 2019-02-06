toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЭСТЕРСУНД ДИНАМО КИЕВ

Гурский, Чучман и Шестаков перешли в Верес

07:30 99 Читати українською
Гурский, Чучман и Шестаков перешли в Верес
Станислав Чучман / Фото: ФК Николаев

Ровенский Верес объявил о подписании новых исполнителей.

Верес подписал сразу трех новых исполнителей, сообщает официальный сайт клуба.

Отбор на Евро-2020: матчи против Сербии и Люксембурга сборная Украины сыграет на Арене Львов

Карьеру в Ровно продолжат защитник Андрей Гурский и хавбеки Михаил Шестаков и Станислав Чучман.

Последним клубом 30-летнего Гурского был Николаев, за который он в этом сезоне провел 10 матчей. 28-летний Чучман тоже играл за Николаев, в его активе 14 матчей в этом сезоне. 28-летний Шестаков в осенней части сезона играл за винницкую Ниву, провел 20 матчей и забил 7 голов.

Сейчас Верес занимает шестое место в группе А Второй лиги Украины.

Украинец феерит за Милан – гол-красавец в ворота Динамо, победа на юношеском турнире и Шева-стайл

Теги
Трансферы Андрей Гурский Андрей Гурский Вторая лига Верес Верес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
28
мин
Эвертон
21:45
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук