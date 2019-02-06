Гурский, Чучман и Шестаков перешли в Верес

Ровенский Верес объявил о подписании новых исполнителей.

Верес подписал сразу трех новых исполнителей, сообщает официальный сайт клуба.

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Карьеру в Ровно продолжат защитник Андрей Гурский и хавбеки Михаил Шестаков и Станислав Чучман.

Последним клубом 30-летнего Гурского был Николаев, за который он в этом сезоне провел 10 матчей. 28-летний Чучман тоже играл за Николаев, в его активе 14 матчей в этом сезоне. 28-летний Шестаков в осенней части сезона играл за винницкую Ниву, провел 20 матчей и забил 7 голов.

Сейчас Верес занимает шестое место в группе А Второй лиги Украины.

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