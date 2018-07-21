Гуркюфф подписал контракт с Дижоном

Бывший полузащитник сборной Франции Йоан Гуркюфф подписал контракт с середняком Лиги 1 Дижоном.

32-летний полузащитник заключил соглашение с "горчичными", сообщает официальный сайт Дижона.

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Гуркюфф подписал с клубом однолетний контракт. На Стад Гастон Жерар лучший игрок Франции-2009 и чемпион в составе Бордо перебрался в статусе свободного агента. Дижон в прошлом сезоне занял 11-е место в чемпионате Франции.

В сезоне 2017/18 Йоан Гуркюфф защищал цвета Ренна и провел 10 матчей в Лиге 1, в которых отметился одним голом. Ранее хавбек играл за Милан, Бордо и Лион. В составе сборной Франции новичок Дижона принял участие в провальном ЧМ-2010, на котором "трехцветные" не смогли выйти из группы.