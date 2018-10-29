Гурбанов: В матче с Ворсклой все решил один удар, виноват вратарь

Наставник Карабаха Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение полтавской Ворскле в матче 3 тура Лиги Европы.

"Расстроены. Мы очень хотели победить. Было тяжело. Соперник внимательно действовал в обороне. Один удар все решил. В таких матчах нам надо было разумнее строить свои атаки. Некоторые атаки выходили, но мы не смогли реализовать их. Не думаю, что стоит давить на футболистов после такой игры.

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У ребят накопилась усталость. График достаточно плотный. Где-то сказалось мастерство для реализации своих моментов. В таких сложных ситуациях надо еще больше работать и преодолевать трудности. Не сказал бы, что у нас черная полоса. Просто к таким ситуациям нужно быть готовыми.

Пожалуй, в голе виноват вратарь. Удар был с дальней дистанции. Такие мячи надо брать", – цитирует Гурбанова Azerisport.

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