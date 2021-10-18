"У Кирилла Ковальца все серьезно. Там подозрение на кресты, мениск.

Ужасная травма Ковальца в видеообзоре матча Александрия – Ворскла – 1:2

В первом тайме допустили две ошибки, получили два необязательных гола. Ну как необязательных – если нам забили, значит обязательные. Просто ошибки допустили. Во втором тайме могу только снять шляпу перед ребятами и тем, как они боролись", – заявил Гура в комментарии каналу "Футбол".

Добавим, что Ковалец получил травму в середине первого тайма, неудачно вывернув колено во время приземления. В текущем сезоне полузащитник Александрии провел 11 матчей, в которых оформил один гол и 2 ассиста.

Ворскла удержала победу над Александрией в феерическом матче с дублем Рангеля, тремя удалениями и ужасной травмой