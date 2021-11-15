"Приехал на просмотр парень из Франции, нападающий. Забил сегодня гол (в спарринге с Ингульцем – прим.). Не буду ничего о нем говорить.

Александрия хочет подписать Калитвинцева – Десна озвучила условия трансфера своего лидера

Интерес к Калитвинцеву? Пока это только инсайды. А так ничего. То, что говорят, – это одно. А конкретики не было. Не могу ничего сказать. Имеет действующий контракт. Как мы можем говорить о человеке, который еще на контракте? Он подошел бы любой команде, каждый тренер хотел бы такого футболиста", – поделился Гура в комментарии Футбол News.

Добавим, что Александрию связывали с интересом к Калитвинцеву. Контракт Владислава с Десной рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось о значительной задолженности черниговского клуба перед своими игроками. В текущем сезоне Владислав провел за северян 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн. евро.

Десна уверенно обыграла Львов благодаря шедевру Калитвинцева – черниговцы прервали 5-матчевую серию без побед