"Кирилл Ковалец потихоньку восстанавливается – правда, не в общей группе, а под руководством реабилитолога. То же можно сказать и о Тимуре Стецькове. Оба должны приехать и продолжить работу в Александрии. В расположение клуба прибудут также Сергей Гринь и Сергей Рыбалка. Посмотрим на их состояние по приезде.

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Получивший травму Денис Устименко делает МРТ, в лазарете пока находятся Денис Костышин и Юрий Копына. Мне, как тренеру, очень хочется, чтобы к весенней части сезона все футболисты подошли здоровыми. Это самое главное", – рассказал Гура в комментарии meta-ratings.

Добавим, что александрийцы вернутся в сезон 26 февраля матчем со Львовом. Команда занимает шестое место в УПЛ, имея в активе 26 пунктов.

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