"Даже когда пропустили этот гол, была вера, что забьем, но не забили. Проиграли очень много подборов.

Александрия – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Нам не хватает креатива впереди – Ковальца не хватает, который может взять на себя игру, войти с мячом в штрафную соперника", – сказал Гура в программе EXTRA TIME.

Напомним, Кирилл Ковалец получил травму в матче 11-го тура УПЛ против Ворсклы (17 октября), неудачно вывернув колено во время приземления. Игрок был прооперирован в Италии и по прогнозам врачей сроки его восстановления составят от 4 до 6 месяцев.

После 16-ти туров Александрия в турнирной таблице идет седьмой, имея в своем активе 23 очка.

Заря удержала минимальную победу над Александрией