Гура нашел главную причину поражения от Зари – наставник Александрии опасается продолжения кризиса
Главный тренер "горожан" Юрий Гура прокомментировал поражение от луганцев (0:1) в матче 16-го тура УПЛ.
"Даже когда пропустили этот гол, была вера, что забьем, но не забили. Проиграли очень много подборов.
Александрия – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча
Нам не хватает креатива впереди – Ковальца не хватает, который может взять на себя игру, войти с мячом в штрафную соперника", – сказал Гура в программе EXTRA TIME.
Напомним, Кирилл Ковалец получил травму в матче 11-го тура УПЛ против Ворсклы (17 октября), неудачно вывернув колено во время приземления. Игрок был прооперирован в Италии и по прогнозам врачей сроки его восстановления составят от 4 до 6 месяцев.
После 16-ти туров Александрия в турнирной таблице идет седьмой, имея в своем активе 23 очка.
Заря удержала минимальную победу над Александрией