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"Гулял, будто мне было 15 лет", – Марадона опубликовал видео после операции

23:19 2 Читати українською
"Гулял, будто мне было 15 лет", – Марадона опубликовал видео после операции
Диего Марадона / соцсети

Легендарный футболист Диего Марадона опубликовал видео из клиники, где он ходил после операции.

Лучший игрок ХХ века Диего Армандо Марадона в своем Instagram поделился впечатлениями после операции на ноге.

Марадона покинул Дорадос из-за серьезных проблем со здоровьем

"Сегодня я ходил, как мне было 15 лет. Спасибо своем хирургу Диего Эйхарчету и всем, кто заботится обо мне в клинике", – написал Марадона.

Кроме ноги бывший нападающий сборной Аргентины имеет проблемы с плечом и также будет вынужден сделать операцию.

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