Гуйе согласовал контракт с ПСЖ

Полузащитник ливерпульского Эвертона Идрисса Гуйе договорился об условиях личного контракта с французским Пари Сен-Жермен.

Сенегальский хавбек согласовал детали сделки с парижанами, сообщает L'Equipe.

ПСЖ в ближайшее время оформит трансфер Идриссы Гуйе

Гуйе вскоре подпишет 5-летний контракт с ПСЖ. Ранее появилась информация, что клубы уже договорились о сумме компенсации за 29-летнего центрхава. Сумма трансфера составит 32 млн евро бонусы.

В прошлом сезоне Идрисса Гуйе провел 35 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился двумя результативными передачами. Ранее он играл за Лилль и Астон Виллу.

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