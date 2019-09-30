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Гуйе назвал самого быстрого игрока СК Днепр-1

22:15 78 Читати українською
Гуйе назвал самого быстрого игрока СК Днепр-1
Папа Гуйе / фото: СК Днепр-1

Защитник СК Днепр-1 Папа Гуйе рассказал, кто из его партнеров по команде обладает наибольшей скоростью.

"Раньше я думал, что я быстрый футболист, но в СК Днепр-1 очень много скоростных игроков.

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Кто самый быстрый в команде? Думаю, Супряга. Назаренко тоже неплох. И Логинов вроде как тоже быстро. Он кажется медленным, но на тестах демонстрирует хорошие результаты, 3,97 секунды на 30 метрах", – рассказал Гуйе в программе Бомбардир.

Напомним, Папа Гуйе стал игроком СК Днепр-1 в конце прошлого лета. Ранее сенегалец играл в составе Волыни, Металлиста, Днепра и Карпат, которые покинул в конце прошлого сезона.

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Папа Гуйе Папа Гуйе СК Днепр-1 СК Днепр-1 Александр Назаренко Александр Назаренко Сергей Логинов Сергей Логинов Владислав Супряга Владислав Супряга
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