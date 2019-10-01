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Гуйе назвал лучшего украинского тренера

06:00 19 Читати українською
Гуйе назвал лучшего украинского тренера
Папа Гуйе / фото: СК Днепр-1

Защитник СК Днепр-1 Папа Гуйе выбрал сильнейшего украинского специалиста, с которым сотрудничал во время карьеры в УПЛ.

"Сильнейший украинский специалист с которым работал? Маркевич. Самое важное в футболе – результат. Можно говорить о тактике, физике, но самое главное – результат. Он знает, как его достигать. Знает, как строить отношения с футболистами. Когда со мной надо было жестко поступить – он так и делал. Когда надо было спокойнее – он был спокойным.

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В Металлисте не было все гладко. Отношения между бразильцами и аргентинцами не были простыми. Случались и драки – нервы на тренировках. Но Маркевич знал, когда и как надо было поступить, чтобы футболисты показали свои лучшие качества в игре.

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Все знают, например, что у Тайсона непростой характер. Маркевич не ругался никогда. Когда он знал, что его надо ждать пять часов, ну так и делал. Главное, чтобы футболист отлично чувствовал себя в игре и на тренировках и давал результат. Вот почему я говорю, что Маркевич – очень умный тренер. Аргентинцы Бланко, Соса – непростые. Но Маркевич знал к ним подход", – поделился Гуйе в программе Бомбардир.

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Папа Гуйе Папа Гуйе Тайсон Тайсон Себастьян Бланко Себастьян Бланко Металлист Металлист Мирон Маркевич
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