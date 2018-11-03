Гуйе: Когда услышал, что есть вариант с Карпатами, то вообще не колебался

Сенегальский защитник Папа Гуйе прокомментировал подписание контракта с львовскими Карпатами.

"Как только я узнал о возможности подписания контракта с Карпатами, то даже долго не думал. Знаю, что это серьезная команда. Еще со времен выступлений за Металлист львовяне запомнились мне особенно – против них всегда было сложно и непросто играть. Мы знали, что каждый матч с Карпатами – особый и очень интересный.

Папа Гуйе перешел в Карпаты

Не буду говорить, что готов сыграть все 90 минут хоть завтра, но это вопрос времени. Однако мне надо всего лишь несколько тренировок и я буду готов полностью. Да, я не играл, зато не переставал тренироваться и постоянно дома поддерживал свою физическую форму. Не переживайте о физической выносливости – убежден, что наверстаем упущенное очень быстро.

Мне жаль, что Карпаты находятся на десятой позиции. Однако я видел несколько последних поединков своей новой команды – я заметил потенциал и убежден, что эти ребята способны на лучшие результаты. Очень хочу помочь Карпатам и мы все вместе должны хорошо поработать и получить хороший результат. Наша задача – радовать болельщиков. Надеюсь, что мы будем ее успешно выполнять", – цитирует Гуйе официальный сайт Карпат.

Завтра, 3 ноября, Карпаты встретятся с донецким Олимпиком в рамках 14 тура УПЛ. Начало игры – в 19:30.

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