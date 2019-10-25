Гуйе и Чичиков пропустят следующий матч СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о готовности команды к матчу 12-го тура УПЛ против Олимпика.

"У Чичикова повреждение, Папа Гуйе восстанавливается. Ожидаем, что скажут врачи, тогда будем знать, в каком составе будем ехать на матч с Олимпиком.

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СК Днепр-1 за неделю проведет три матча, и мы готовы к этому. У нас в составе 23 игрока, так что потеря одного футболиста не может повлиять на результат или игру.

Олимпик и до смены тренера показывал качественный футбол. Другое дело, что им не везло, были проблемы с дисциплиной, и это влияло на результат. Сейчас новый тренер добавил спокойствия, виден его почерк", – поделился Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, СК Днепр-1 встретится с Олимпиком завтра, 26 октября, начало в 17:00.

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