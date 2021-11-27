Гуцуляк забил Ворскле на 11-й секунде матча – видео молниеносного гола
Вингер СК Днепр-1 Алексей Гуцуляк ошеломил Ворсклу в дебюте матча 16-го тура УПЛ.
Уже на 10-й секунде матча Ворскла пропустила от СК Днепр-1 – Гуцуляк получил мяч в штрафной, хладнокровно убрал защитника и опрокинул голкипера.
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Такой быстрый гол не является рекордом УПЛ – самый быстрый забитый мяч в истории чемпионатов Украины в активе нападающего сборной Украины и Бенфики – Романа Яремчука, которому понадобилось 8 секунд для забитого гола. Произошло это в сезоне 2016/17 в матче Ворскла – Александрия.
Добавим, что Гуцуляк проводит свой 13-й матч в текущем сезоне в составе СК Днепр-1, забив уже 3 гола.
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