Гуцуляк: Украина еще не готова к VAR

Нападающий Десны Алексей Гуцуляк убежден, что УАФ рано внедрила VAR на матчах УПЛ.

"Я бы не сказал, что мой фол против Юрченко в матче с Зарей – это красная. Я играл в мяч, отдавал пас. Левая нога у меня уже была опорной: я должен был на нее встать, правая была в воздухе, поэтому так и получилось, что я наступил. Не хотел этого. Я не занимаюсь тем, чтобы травмировать кого-то намеренно. Специально я ничего не делал. Просто так получилось. Соперник не очень удачно вставил ногу.

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Пока у нас не готовы к VAR ни судьи, ни все стадионы. Не может быть так, что в одном туре у кого-то есть VAR, а у кого-то – нет. Если VAR есть, то он должен быть на каждом матче всех команд. Потому что у кого-то с помощью VAR могут отобрать очки, а там, где эта система не работала... Можно вспомнить наш матч с Шахтером: если бы VAR не было, мой гол был бы засчитан. Таких моментов много, поэтому считаю, что Украина не готова к VAR", – цитирует Гуцуляка официальный сайт Десны.

Напомним, до конца текущего сезона VAR будет работать на двух матчах в каждом туре. УАФ планирует в будущем увеличить количество игр, на которых будет система.

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