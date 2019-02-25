Гуцуляк пропустит львовское дерби

Вингер Карпат Алексей Гуцуляк не сможет помочь Карпатам в матче 20-го тура УПЛ против Львова.

Полузащитник Карпат Алексей Гуцуляк не сыграет в матче 20-го тура УПЛ против Львова, сообщает официальный сайт "львов".

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Футболист получил желтую карточку в матче с Ворсклой, которая стала для него четвертой в сезоне. Таким образом, Гуцуляк дисквалифицирован на один матч.

Львову по той же причине не поможет бразилец Сабино.

Матч 20-го тура УПЛ Карпаты – Львов состоится в воскресенье, 3 марта. Начало матча – в 17:00.

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