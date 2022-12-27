"Разговоры были, но это еще не официально. Да, со мной контактировали по поводу британской визы. Но пока ничего не решено. Будет понятно, когда поступит официальный вызов.

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Конечно, эмоции положительные, но это только расширенный список. Надо работать, хорошо провести сборы, и все будет хорошо", – сказал Гуцуляк в коментарии FanDay.

Напомним, в марте сборной Украины предстоит провести первый матч плей-офф в квалификации на ЧМ-2022. Соперником команды Александра Петракова станет Шотландия. Поединок состоится в Глазго.

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