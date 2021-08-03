О категоричной позиции 23-летнего футболиста сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

"Недавно руководство Десны пришло к Гуцуляку с предложением, что за его трансфер российский клуб платит миллион долларов. Он сказал, что в Россию не поедет. Ни за какие деньги, ни при каких условиях. Просто не поедет.

СК Днепр-1 согласовал трансфер Гуцуляка, – СМИ

Тогда начались контакты со СК Днепр-1. Я так понимаю, идет торг по цене. Днепряне не готовы платить за игрока миллион. Немного меньше. Поэтому Гуцуляк может стать еще одним новичком СК Днепр-1 в это летнее трансферное окно", – заявил журналист.

Напомним, Гуцуляк является воспитанником Карпат, из которых в начале 2020-го и перешел в Десну. Перед тем полузащитник побывал в испанском Вильярреале, но не сумел закрепиться в команде и вернулся в УПЛ.

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