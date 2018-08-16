Гуцуляк: Надо забыть игру против Зари и готовиться к следующему матчу

Хавбек Карпат Алексей Гуцуляк поделился ожиданиями на матч 5 тура УПЛ против Десны.

"Я думаю, что все недовольны прошлым матчем. Мы могли брать три очка, играли дома и надеялись на победу. Возможно, не ожидали того, что Заря будет нас прессинговать. Мы больше хотели контролировать мяч.

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Они включили верхний прессинг, мы к этому были не совсем готовы. В некоторых моментах нужно было сыграть спокойнее, а мы спешили и так несколько раз теряли мяч. Думаю, что поэтому они почувствовали уверенность.Однако, если мы будем играть в свой футбол, то получим положительный результат.

Сейчас подробно разобрали нового соперника, но могу сказать, что Десна – команда с бойцовским характером. Они бьются всем коллективом и за счет этого добывают очки и результат. Нужно забыть игру с Зарей и готовиться к следующему матчу с хорошим настроением", – цитирует футболиста официальный сайт Карпат.