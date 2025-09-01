Как стало известно Футбол 24, летом Алексей Гуцуляк интересовал двукратного вице-чемпиона Англии Шеффилд Юнайтед.

Однако до официального предложения дело не дошло – английский клуб переключился на других игроков.

К слову, Гуцуляк выступает за Полесье с июля 2024 года. В этом сезоне вингер успел сыграть 10 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. Контракт игрока с житомирцами действующий до 30 июня 2026 года.

Отметим, что сейчас Шеффилд Юнайтед выступает в Чемпионшипе.

