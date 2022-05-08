Александр Петраков пока не может рассчитывать на всех находящихся в его распоряжении футболистов.

Как известно, сборная Украины проводит подготовительный сбор в Словении. Подопечные Александра Петракова, пока без легионеров, готовятся к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.

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Среди присутствующих на сборе сразу три игрока пока не могут тренироваться в полную силу. И если Михаил Мудрик завершает восстановление после травмы и готовится вернуться в общую группу, то Виктор Цыганков и Алексей Гуцуляк пока далеки от стопроцентных показателей. Полузащитник Динамо продолжает реабилитацию после повреждения приводной мышцы бедра. В свою очередь хавбек СК Днепр-1 на тренировке почувствовал боль в колене и вынужден был делать МРТ-снимок.

По сообщению официального сайта УАФ, Гуцуляку диагностировали травму боковой связки коленного сустава. 24-летний футболист пройдет лечение под наблюдением врачей сборной Украины.

Напомним, поединок против шотландцев "сине-желтые" проведут 1 июня. Перед этим украинцы планируют сыграть несколько спаррингов.

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