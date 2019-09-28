Гуарин стал игроком Васко да Гамы

Экс-полузащитник миланского Интера официально перешел в бразильский Васко да Гама.

Клуб из Рио-де-Жанейро Васко да Гама на своем официальном сайте объявил о подписании колумбийского полузащитника Фредди Гуарина.

Официально: Гуарин - игрок "Шанхай Шэньхуа" (ФОТО)

33-летний хавбек присоединился к бразильскому клубу на правах свободного агента. Последние два с половиной года Гуарин выступал за китайский Шанхай Шэньхуа, куда перебрался из миланского Интера. Летом 2019 года срок контракта Гуарина с китайским клубом закончился и с тех пор полузащитник занимался поисками новой команды.

На счету Гуарина 58 матчей и 4 забитых мяча за сборную Колумбии, однако последний раз игрок вызывался в национальную команду еще в 2015 году.

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