В матче второго тура континентального первенства чехи разошлись миром с грузинами (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В субботу игровой день на чемпионате Европы стартовал с поединка между Грузией и Чехией. Неудачники группы F потерпели в первом туре обидные поражения от Турции (1:3) и Португалии (1:2) соответственно и обязаны были побеждать – фиаско любой из них нивелировало шансы на выход в 1/8 финала турнира.

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Грузины с первых секунд бросились прессинговать соперника, пытаясь создавать опасные моменты у ворот чехов. Однако первыми забить могли именно подопечные Ивана Гашека – Мамардашвили ногой отбил сферу после удара Гложека, а через мгновение потащил из-под перекладины попытку Шика.

Сакартвело в ответ убежали в контратаку, Давиташвили выходил один на один, но в борьбе с защитником оказался на газоне – арбитр пенальти не дал.

Команды играли в сумасшедшем темпе, без центра поля, но и без опасных моментов. На 10-й минуте Давиташвили второй раз упал в штрафной соперника – снова без внимания рефери.

В середине тайма Чехия вышла вперед – вбрасывание из-за боковой, мяч прилетел к Гложеку, тот пробил, попал в Мамардашвили, но первым успел на добивание. Судья заподозрил нападающего Байера в игре рукой и пошел консультироваться с VAR. В конце концов, взятие ворот отменили.

Чехи на кураже побежали добивать растерянного соперника и Черны чудом не попал в ворота после передачи низом – оставалось переиграть только голкипера, но удар в левый угол выдался совсем слабым.

Уже в добавленное время подопечные Вилли Саньйоля должны были забивать в раздевалку: Хвича навесил со стандарта во вратарскую и только реакция Станека спасла от верного гола после удара в упор от Кашии. Арбитр, однако, заподозрил чехов в игре рукой и после консультации с помощниками назначил пенальти. Микаутадзе с отметки переиграл кипера.

Почти сразу чехи могли сравнять, но снова Мамардашвили среагировал на выстрел Шика с близкого расстояния.

После перерыва чехи вышли забивать, но Грузия легко перекусывали атаки соперника, убегая в стремительные контратаки. Все, что оставалось команде Гашека – фолить и зарабатывать "горчичники". Самоотверженность и заряженность грузин подкупала и все это было приправлено ледяной уверенностью Мамардашвили.

На 57-й минуте Чехия подала опасный штрафной, но Крейчи не сумел завершить и "крестоносцы" полетели в атаку. Хвича пытались сбить в центре, но ему удалось добраться до штрафной соперника и пробить – мимо ворот.

В следующей атаке чехи забили: навес с углового, Крейчи попал в левую стойку, сфера отлетела к Шику и тот добил ее в сетку – 1:1. "Локомотива" продолжила давить и едва не удвоила преимущество после очередного стандарта.

За 20 минут до завершения матча Шик получил травму и вынужден был покинуть поле. Его заменил Хитил, который мог стать одним из героев, когда головой замыкал навес – впритирку с каркасом ворот. Чехи давили и били при любой возможности – Мамардашвили летал в рамке словно птица, спасая свою команду. Впоследствии не смог продолжить игру и Хвича – команды остались без своих лидеров. На шестой добавленной Лобжанидзе мог снимать вопрос о победителе, но пробил выше ворот.

Грузия выстояла и набрала первое очко. Столько же у Чехии – оба коллектива сохраняют шансы на выход в плей-офф.