Определились фамилии тех, кто будет информационно сопровождать поединок национальной команды с грузинами.

В субботу, 16 ноября, сборная Украины в рамках 5-го тура Лиги наций на выезде встретится с Грузией. Поединок покажет медиасервис MEGOGO – официальный вещатель Лиги наций. Также посмотреть дуэль можно будет на местных телеканалах Суспільного (например, Суспільне Львов, Суспільне Киев, Суспільне Харьков и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

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На платформе MEGOGO матч прокомментируют Вадим Скичко и Сергей Лукьяненко. В 17.30 начнется предматчевая студия, которая продолжится в перерыве и после финального свистка. Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а их гостями – экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Артем Кравец.

На "MEGOGO Спорт" и местных каналах Суспільного на матче будут работать комментаторы MEGOGO Виталий Волочай и Виталий Кравченко.

Напомним, дуэль между Грузией и Украиной состоится в Батуми на AdjaraBet Arena 16 ноября. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

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