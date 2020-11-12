Сборная Грузии принимала Северную Македонию в финале плей-офф отбора к Евро-2020. Смотрите видео гола и обзор матча Грузия – Северная Македония.

Грузия и Северная Македония нервно начали поединок, ведь цена ошибки была очень высокой. До перерыва моментов было мало, поэтому счет так и не был открыт.

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Во второй половине игры ветеран македонцев Пандев сумел отличиться голом, который и стал решающим в поединке. Попытки грузин отыграться были слабыми.

Таким образом именно сборная Северной Македонии квалифицировалась на Евро-2020, где поборется в группе с Украиной, Нидерландами и Австрией.

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