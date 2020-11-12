Грузия и Северная Македония встречаются в решающем матче отбора к Евро-2020. Победитель выйдет на континентальное первенство, где встретится с Украиной.

Грузия и Северная Македония выиграли свои группы в предыдущей Лиге наций дивизиона D, благодаря чему получили дополнительный шанс пройти на чемпионат Европы через отборочный плей-офф. В полуфиналах грузины победили Беларусь, а македонцы – Косово. Финал проходит в Тбилиси.

Телетрансляция матча на канале "Футбол 2", онлайн поединок можно смотреть через сервис Oll.tv. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Старт – в 19:00.

Победитель матча выйдет на Евро-2020 и автоматически попадет в группу С к Украине, Нидерландам и Австрии.

Стартовые составы команд

Грузия: Лория – Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Двали – Канкава, Квеквескири – Казаишвили, Гвилия, Окриашвили – Качарава.

Запасные: Макаридзе, Купатадзе, Хочолава, Даушвили, Лобжанидзе, Григалава, Абурджания, Давиташвили, Папунашвили, Джигаури.

Северная Македония: Димитриевски – Бейтулай, Муслиу, Велкоски – Ристовски, Адеми, Николов, Алиоски – Элмас – Несторовски, Пандев.

Запасные: Богатинов, Шишковски, Тотре, Тричковски, Трайковски, Костадинов, Зайков, Стояновски, Спіировски.

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