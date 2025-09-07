Сборная Грузии после обидного поражения от Турции принимала Болгарию. Очевидно, что в этом матче Сакартвело устраивала только победа. Вилли Саньйоль под такую задачу выпустил в старте сразу двух представителей УПЛ – Нику Гагнидзе из Колоса и Иракли Азарова из Шахтера.

Гости почти ничего не создали, организовав всего четыре удара на 0,28 xG. Тем не менее, они довольно неплохо оборонялись. Все сломалось на 30-й минуте, когда Кирилов отдал неудачный пас назад – получилось точно под рывок Кварацхелии. Хвича сместился на левый край штрафной и прошил голкипера. 1:0!

На 44-й же сыграла ставка на выходцев из УПЛ. Микаутадзе прострелил с правого фланга на линию полукруга, а Давиташвили выполнил оттуда заброску в штрафную площадь. Туда ворвался Гагнидзе, который попал между ног Вуцову. 2:0!

В середине второго тайма Грузия оформила разгром Болгарии. Кварацхелия развернулся на границе штрафной и нанес мощный удар, который парировал Вуцов – а Микаутадзе сыграл на добивании. 3:0!

В компенсированное время свежий Гулиашвили мог вколотить еще один гол, вырвавшись один на один с голкипером, но дальнейший выстрел прошел в сантиметрах от дальней стойки гостей. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Сакартвело. Теперь в группе Е аж три команды набрали по три очка (Турция, Испания и Грузия) – и только Болгария остается с нулем.

